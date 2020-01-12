Трамп закликав Іран не вбивати протестувальників

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів Ірану через протести в країні щодо авіакатастрофи літака МАУ у Тегерані.

Він закликав владу Ірану не вбивати людей, які виходять на акції протестів.

– Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США, – повідомив глава Сполучених Штатів.

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За словами Трампа, лідери Ірану також мають дозволити громадянам країни користуватися інтернетом, а журналістам – працювати без жодних перешкод.

Він додав, що вбивство “великого іранського народу” має бути зупинено.

Раніше Дональд Трамп заявляв про те, що його адміністрація надаватиме підтримку протестувальникам в Ірані.

Він також сказав, що уважно спостерігатиме за протестами в країні.

Джерело: Donald J. Trump