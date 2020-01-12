Надихаємось вашою відважністю – Трамп підтримав протести у Тегерані

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.
– Хоробрим, багатостраждальним людям Ірану: я підтримую вас з самого початку мого головування, і моя адміністрація продовжуватиме підтримувати вас.
Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємось вашою відважністю, – написав Трамп у Twitter.
To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
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Трамп також додав, що не можна допустити різанини мирних протестів.
– Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців.
Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання інтернету. Світ спостерігає, – додав Трамп.
The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020
Раніше у центрі Тегерана студенти вийшли на протест проти непублічно розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.