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Факти / Світ

Надихаємось вашою відважністю – Трамп підтримав протести у Тегерані

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.

– Хоробрим, багатостраждальним людям Ірану: я підтримую вас з самого початку мого головування, і моя адміністрація продовжуватиме підтримувати вас.

Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємось вашою відважністю, – написав Трамп у Twitter.

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Трамп також додав, що не можна допустити різанини мирних протестів.

– Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців.

Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання інтернету. Світ спостерігає, – додав Трамп.

Раніше у центрі Тегерана студенти вийшли на протест проти непублічно розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

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