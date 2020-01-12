Надихаємось вашою відважністю – Трамп підтримав протести у Тегерані

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.

– Хоробрим, багатостраждальним людям Ірану: я підтримую вас з самого початку мого головування, і моя адміністрація продовжуватиме підтримувати вас.

Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємось вашою відважністю, – написав Трамп у Twitter.