Надихаємось вашою відважністю – Трамп підтримав протести у Тегерані

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.

To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020