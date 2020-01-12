В Ірані закликали вислати британського посла за участь у мітингу

В Ірані депутат меджлісу закликав вислати з країни британського посла Роба Макейра за участь в мітингу в Тегерані проти Корпусу вартових ісламської революції.

– Будучи послом, варто знати закони та приписи країни і поважати дипломатичні критерії, – заявив Алаеддін Боруджерді, який раніше займав пост заступника глави МЗС Ірану.

За його словами, міністру закордонних справ Ірану Мохаммеду Джавадку Заріфу варто вислати британського посла.

Читайте: Протести в Тегерані – активістів розганяють сльозогінним газом

Сам Макейр підкреслив, що він не брав участі в демонстраціях.

– Можу підтвердити, що я не брав участі в жодних демонстраціях! Ходив на захід, анонсований як траурна церемонія в пам’ять про жертви трагедії PS752. Цілком нормальне бажання – віддати поваги: ​​деякі з жертв були британцями. Пішов через п’ять хвилин, коли деякі стали скандувати гасла, – написав британський посол в Twitter.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

Нагадаємо, посол Великої Британії в Ірані був узятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.