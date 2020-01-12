В Ірані закликали вислати британського посла за участь у мітингу

В Ірані депутат меджлісу закликав вислати з країни британського посла Роба Макейра за участь в мітингу в Тегерані проти Корпусу вартових ісламської революції.
– Будучи послом, варто знати закони та приписи країни і поважати дипломатичні критерії, – заявив Алаеддін Боруджерді, який раніше займав пост заступника глави МЗС Ірану.
За його словами, міністру закордонних справ Ірану Мохаммеду Джавадку Заріфу варто вислати британського посла.
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Сам Макейр підкреслив, що він не брав участі в демонстраціях.
– Можу підтвердити, що я не брав участі в жодних демонстраціях! Ходив на захід, анонсований як траурна церемонія в пам’ять про жертви трагедії PS752.
Цілком нормальне бажання – віддати поваги: деякі з жертв були британцями. Пішов через п’ять хвилин, коли деякі стали скандувати гасла, – написав британський посол в Twitter.
Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.
— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020
Нагадаємо, посол Великої Британії в Ірані був узятий під варту на кілька годин за звинуваченням у підбурюванні протестуючих в університеті Аміра Акабіра.