Принц Гаррі і Меган Маркл готуються дати інтерв’ю телеканалам США

Принц Гаррі і Меган Маркл підготували відповідь на той випадок, якщо їм заборонять відмовитися від привілеїв королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.

Якщо це станеться, то вони готові дати розгорнуте інтерв’ю таким телеканалам США, як ABC, NBC, CBS, а також телеведучій Опрі Уінфрі.

За інформацією видання The Sun, герцоги Сассекські вже провели переговори з низкою американських ЗМІ.

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В інтерв’ю принц Гаррі і Меган Маркл нібито повинні розповісти про те, про які речі їх змушувала мовчати королівська сім’я. Також очікується, що вони розкажуть про сексизм і расизм, які там панують.

Пара може використовувати можливість дати подібні інтерв’ю для того, щоб укласти вигіднішу угоду щодо відмови від привілеїв королівської сім’ї.

До слова, королева Великої Британії Єлизавета II проведе нараду з членами королівської сім’ї щодо рішення принца Гаррі і Меган Маркл про відмову від привілеїв.