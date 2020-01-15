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Путін запропонував призначити Мішустіна прем’єр-міністром РФ

Президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру глави ФПС Росії Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.

Путін провів робочу зустріч з Мішустіним і запропонував йому зайняти посаду прем’єр-міністра, той погодився.

– Путін провів робочу зустріч з Мішустіним і запропонував йому зайняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустина на посаду прем’єр-міністра на розгляд до Держдуми, – повідомляє прес-служба Кремля.

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Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.

Джерело: Интерфакс

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