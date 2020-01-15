Кілька федеральних міністрів розповіли, що про відставку уряду РФ дізналися буквально щойно.

– Як грім серед ясного неба. Нічого з ранку не віщувало, і в Манежі на посланні теж не було жодного натяку, – зазначив один з них.

За словами іншого, ніхто не знав про відставку.

Читайте: “Свої” на топ-посадах і один термін президента: Путін пропонує змінити Конституцію

По обличчях чиновників під час заяви Медведєва видно, що вони і справді вперше чують про відставку.

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Фото: government.ru