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Факти / Світ / Росія

Як грім серед ясного неба! Про відставку уряду РФ міністри дізналися на місці

Кілька федеральних міністрів розповіли, що про відставку уряду РФ дізналися буквально щойно.

– Як грім серед ясного неба. Нічого з ранку не віщувало, і в Манежі на посланні теж не було жодного натяку, – зазначив один з них.

За словами іншого, ніхто не знав про відставку.

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По обличчях чиновників під час заяви Медведєва видно, що вони і справді вперше чують про відставку.

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Фото: government.ru

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