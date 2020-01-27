Коронавірус обвалив ціни на нафту

Світові ціни на нафту в понеділок, 27 січня, впали до мінімуму з жовтня минулого року в зв’язку з поширенням нового коронавірусу.
Через епідемію пневмонії, що спостерігається в Китаї, на ринку нафти посилилися побоювання щодо попиту на сировину.
Через це ф’ючерси на нафту марки WTI впали на 3,8% до $52,15 – це мінімум за останні три з половиною місяці.
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Нафта Brent також здешевшала більш ніж на 3%, до тримісячного мінімуму в $58,68 за барель.
Як відомо, у Китаї у більш ніж у 2,5 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 80 осіб.
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