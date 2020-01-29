США ввели нові санкції проти Росії через анексію Криму

Сполучені Штати Америки включили до санкційного переліку вісьмох “посадовців” анексованого Криму та компанію, яка забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом.

Відповідно до документа, розширення санкцій стосується “очільників” так званого кримського уряду а також “членів виборчих комісій”, задіяних у так званих місцевих виборах 2019 року і включає Сергія Даниленка, Лідію Басову та Єкатерину Пиркову з “міської виборчої комісії”, а також так званого прем’єр-міністра Криму Юрія Гоцанюка, “очільника фактичної влади” у Севастополі Михайла Развозжаєва, Володимира Немцева та Єкатерину Алтабаєву.

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Власність зазначених осіб та організацій, підконтрольну США або американським громадянам, передадуть в Управління з контролю за іноземними активами.

Обмеження блокують активи, які перебувають під контролем США, і забороняють фізичним особам та компаніям здійснювати будь-які операції з фігурантами санкційного списку.

Раніше екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що кримські санкції сильно вдарили по економіці РФ.

Джерело: Міністерство фінансів США