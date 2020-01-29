PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Європарламент підтримав угоду про Brexit

Депутати Європейського парламенту схвалили угоду, яка передбачає вихід Великої Британії з Європейського союзу.

За відповідне рішення проголосував 631 член парламенту, проти – 49, ще 13 парламентарів утрималися. Для ратифікації угоди була необхідна більшість голосів.

Рішення про те, що Європарламент схвалить угоду було очікуваним, оскільки за ратифікацію раніше вже виступав комітет Європарламенту з конституційних справ.

Читайте: Законопроект про Brexit набув чинності

Парламент Великої Британії схвалив угоду про Brexit у першій половині січня. Наступним і останнім кроком щодо угоди з боку ЄС стане схвалення Ради ЄС. Воно очікується 30 січня.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі підписали угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка