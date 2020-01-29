Європарламент підтримав угоду про Brexit

Депутати Європейського парламенту схвалили угоду, яка передбачає вихід Великої Британії з Європейського союзу.

За відповідне рішення проголосував 631 член парламенту, проти – 49, ще 13 парламентарів утрималися. Для ратифікації угоди була необхідна більшість голосів.

Рішення про те, що Європарламент схвалить угоду було очікуваним, оскільки за ратифікацію раніше вже виступав комітет Європарламенту з конституційних справ.

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Парламент Великої Британії схвалив угоду про Brexit у першій половині січня. Наступним і останнім кроком щодо угоди з боку ЄС стане схвалення Ради ЄС. Воно очікується 30 січня.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі підписали угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.