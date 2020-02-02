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Факти / Світ

У США бабак Філ передбачив, коли прийде весна

У США знаменитий бабак Філ передбачив ранню весну для жителів країни. Такий висновок зробили у День бабака, коли тваринка вийшла зі своєї нори.

Відповідно до традицій, якщо 2 лютого бабак бачить свою тінь, лякається і ховається назад, то буде ще шість морозних тижнів.

Але якщо він не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори – це означає настання ранньої весни.

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До слова, таку традицію підтримують члени організації Ближнє коло, які збираються в лісі Гобблерз-Ноб, одягнувши чорні пальто і циліндри.

Бабака виймають з імпровізованої нори, після чого він повідомляє голові організації, як довго триватиме зима.

Раніше Факти ICTV публікували передбачення бабака Тимка про те, коли в Україну прийде весна.

Джерело: ABC News

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