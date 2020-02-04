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Факти / Світ / Росія

Лукашенко повідомив про зустріч із Путіним: Момент істини настав

Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з білоруським колегою Олександром Лукашенком 7 лютого.

Про зустріч лідерів повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

– Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, – певний момент істини настав, – так анонсував зустріч із Путіним Лукашенко.

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Президент Білорусі також нагадав, що Москва не виконала свою обіцянку продавати Мінську газ за внутрішньоросійськими цінами після передачі Росії контролю над Белтрансгазом.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Росія “раком поставиа” Білорусь у суперечці щодо постачання газу і нафти.

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