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Факти / Світ

Делегації США, ЄС та України вимагають від РФ надати ОБСЄ повний доступ до Криму

Делегації США, Євросоюзу та України зажадали від Росії надати повний доступ на території анексованого Криму.

У заяві делегатів йдеться, що ОБСЄ повинна отримати безпечний, вільний, безумовний і безперешкодний доступ до всієї території України, зокрема анексованого Криму, міста Севастополя та українсько-російського державного кордону.

Делегати зазначили, що в доступі до цих територій СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування.

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– Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму і обмежуючи рух спостерігачів на місцях, – сказав керівник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

Раніше представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що Україна і Росія є сторонами конфлікту на Донбасі.

Джерело: Укрінформ

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