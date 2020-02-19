Хотят ли русские войны: Кислиця на Радбезі ООН звернувся до РФ віршем Євтушенка

На засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку, скликаного за ініціативою РФ після ескалації на Донбасі, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, завершуючи виступ, зачитав постпредові РФ Василю Небензю вірш Євгена Євтушенка Хотят ли русские войны.

Український дипломат спеціально перейшов на російську мову, щоб його почули також росіяни, яким небайдужі сьогодення і майбутнє їхньої країни.

– Я тут подумав, що відповіддю на запитання “Хотят ли русские войны?” в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9 травня на Червоній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники. Того Сталіна, якого свого часу винесли з мавзолею, але не з умів, – зазначив Кислиця.

Він також додав, що в Росії зараз набирає обертів прославляння Сталіна.

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– Коли його ім’я відбілюють, коли ростуть, як гриби, пам’ятники цьому диктатору та вбивці, я хочу закінчити свій виступ питанням до російського представника: Так хотят ли русские войны? – підсумував представник України.

Він також висловив переконання, що нормандські домовленості, досягнуті в Парижі в грудні, наблизять врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Повне і всеосяжне припинення вогню, а також цілодобовий та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї окупованій території, також сприятимуть відновленню миру, – сказав Кислиця.

Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.

Джерело: Постійне представництво України при ООН

Фото: Постійне представництво України при ООН