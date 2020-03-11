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Трамп виграв праймеріз у чотирьох штатах

Президент США Дональд Трамп здобув перемогу на первинних виборах (праймеріз), які пройшли у вівторок, 10 березня, у чотирьох штатах.

Так, чинний президент здобув перемогу у штатах Міссурі, Міссісіпі, Мічиган та Вашингтон.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Читайте: Байден переміг на попередніх виборах демократів в Південній Кароліні

Він подякував жителям штатів у своїх постах.

– Дякую, Міссурі!

Нагадаємо, для республіканської партії, до якої належить Дональд Трамп, голосування проходило у п’яти штатах: Міссурі, Міссісіпі, Мічиган та Вашингтон та Айдахо.

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