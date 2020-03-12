Американські біржі закрились падінням на 7,9% – 9,3%

Індекси США закрились у четвер серйозним падінням, обрушившись на 7,9-9,3%, незважаючи на істотні заходи підтримки, оголошені ФРС США.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на 16.00 за місцевим часом (22.00 за київським часом), на закритті Нью-Йоркської фондової біржі індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустився на 9,33%, до 21355,73 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ – на 7,85 %, до 7327,453 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 – на 4,54%, до 2510,48 пункту.

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Таке різке падіння бірж стало найгіршим з 1987 року.

Нагадаємо, країни ОПЕК запропонували Росії разом скоротити обсяги видобутку нафти через низький попит на неї, щоб зберегти колишню ціну.

РФ відмовилася і тоді Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти. Як наслідок, ціни на нафту за ніч впали на 30%.