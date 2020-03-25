Станом на 25 березня у світі інфіковано коронавірусом 442 915 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 108 573 пацієнтам, а 18 915 осіб померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 591 особа. В Італії інфікувалися 69 176 осіб, а померло – 6 820.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 55 148.

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Станом на 25 березня в Україні лабораторно підтверджено понад 113 випадків Covid-19, троє з них – летальні. Одна людина вилікувалася.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

Волинській області – 1;

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);

Києві – 31 (два випадки за останню добу);

Київській області – 22, з яких сім за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Запорізькій області – 2;

Тернопільській області – 4, з яких два за добу;

Чернівецькій області – 38 (13 за добу, 1 летальний);

Черкаській області – 1.

Луганській – 1;

Одеській -1.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.