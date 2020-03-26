Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легень

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв якомога швидше відновити роботу закритої фабрики в епіцентрі заражень коронавірусом – штаті Нью-Йорк – аби почати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
– Завод Giga у Нью-Йорку відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора.
Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку,- написав Маск.
Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.
— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020
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Завод Giga призупинив своє виробництво в понеділок, щоб захистити працівників від поширення коронавірусу.
Нагадаємо, США залишаються третьою країною у світі за кількістю хворих на коронавірус – майже 70 тис. випадків.