Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легень

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв якомога швидше відновити роботу закритої фабрики в епіцентрі заражень коронавірусом – штаті Нью-Йорк – аби почати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020