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Квітень, 03 в 8:33
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
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З опівночі 16 березня
призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 2 квітня загальна
кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 804 людини, 20 померли і 13 одужали.
Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Миколаївської.
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12:42
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03 квітня
У Києві визначили госпітальні бази для прийому другої хвилі хворих із підозрою на Covid-19.
До переліку увійшли:
Олександрівська клінічна лікарня м.Києва (перепрофілювання інших корпусів);
Київська міська клінічна лікарня №3;
Київська міська клінічна лікарня №4 (перепрофілювання відділень);
Київська міська клінічна лікарня №5;
Київська міська клінічна лікарня №6;
Київська міська клінічна лікарня №8;
Київська міська клінічна лікарня №10;
Київська міська клінічна лікарня №17.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що пацієнтів із підозрою на Covid-19 першочергово приймають лікарні першої хвилі.
Він також нагадав, що до першої хвилі увійшли сім лікарень (три – для дорослих, дві – для дітей, дві – для вагітних):
Олександрівська клінічна лікарня Києва;
Київська міська клінічна лікарня №4;
Київська міська клінічна лікарня №9;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
Київський міський пологовий будинок №3;
Київський міський пологовий будинок №5.
12:41
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03 квітня
Станом на 12.00 3 квітня у Києві зафіксовано 189 хворих на коронавірус.
За добу підтверджено 28 нових випадків зараження. Серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років, та 11 жінок від 17 до 69 років.
Троє людей померли. Двоє за останню добу – це жінки віком 56 та 69 років.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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12:25
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03 квітня
Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.
Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковане.
12:09
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03 квітня
Станом на 3 квітня до закладів охорони здоров’я Львова від початку року з підозрою на коронавірус звернулися 315 осіб.
На амбулаторному лікуванні перебувають 141 особа, на самоізоляції – 7 осіб.
Усіх решту осіб госпіталізовано, в т.ч. 4 особи перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, одна у вкрай важкому стані на апараті ШВЛ. Виписано 99 осіб.
11:45
-
03 квітня
3 квітня у Кривому Розі госпіталізовано ще одного пацієнта з Covid-19. Це жінка з родини першої інфікованої криворожанки, яка зараз вже одужує.
Отже, в інфекційній лікарні з короновірусом перебувають 5 осіб. Усі отримують необхідне лікування.
11:36
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03 квітня
Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме введення жорсткіших карантинних заходів через пік захворюваності на Covid-19, який буде зафіксовано найближчим часом.
– Пропонуватимемо обмежувати мобільність людей для того, щоб за планом і без навантажень пройти пікове зростання хворих через коронавірус, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 квітня.
10:26
-
03 квітня
У світі зафіксовано 1 млн 20 тис. випадків інфікування коронавірусом, з яких більше 53 тис. – летальні. Смертність від коронавірусу в світі складає 5,2%.
Такі дані представив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 квітня.
Водночас в Україні летальність складає 2,4%, у Німеччині – 1,3%, в Італії – 12%, в Іспанії – 9,2%.
10:09
-
03 квітня
Станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 61 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 12 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 22 випадки;
Івано-Франківська область — 81 випадок;
Кіровоградська область — 15 випадків;
м. Київ — 180 випадків;
Київська область — 70 випадків;
Львівська область — 13 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 20 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 30 випадків;
Тернопільська область — 114 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 7 випадків;
Чернівецька область — 171 випадок;
Черкаська область — 55 випадків;
Чернігівська область — 5 випадків.
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