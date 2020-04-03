Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

12:41 -

Станом на 12.00 3 квітня у Києві зафіксовано 189 хворих на коронавірус.

За добу підтверджено 28 нових випадків зараження. Серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років, та 11 жінок від 17 до 69 років.

Троє людей померли. Двоє за останню добу – це жінки віком 56 та 69 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.