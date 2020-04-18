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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Церемонія відбулася у суботу, 18 квітня, з 13.00 до 14.30 за київським часом.

Традиційно вона проходить в Єрусалимському храмі Гробу Господнього з великою кількістю прихожан. Але у цьому році через пандемію коронавірусу та карантинні заходи віряни з усього світу спостерігали за нею онлайн.

Винесення вогню у Велику суботу символізує вихід з Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа.

Читайте: Благодатний вогонь в Україну можуть не привезти – Епіфаній

Віряни вважають сходження Благодатного вогню найголовнішим з чудес. Після сходження вогонь шириться поміж прихожанами.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виникає благодатний вогонь і чому він сходить на православний Великдень.

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