Станом на 30 квітня у світі зафіксовано 3 194 523 випадки зараження коронавірусом. З них 227 659 осіб померли, одужали понад 1 млн людей.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 — 1 039 909 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 236 899 осіб, померло – 27 682.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 203 591 випадок зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 944 людини. Країна перебуває вже на десятому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія, Іран, Туреччина та Росія.

Коронавірус в Україні

В Україні підтверджено 9 866 випадків Сovid-19, з них 456 протягом останньої доби.

Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.