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Факти / Світ

Трамп прогнозує подвоєння щоденної смертності від Covid-19

У США прогнозують подвоєння щоденної смертності від коронавірусу Covid-19.

В адміністрації президента США Дональда Трампа прогнозують, що кількість смертей від Covid-19 у країні зросте вдвічі до початку червня цього року.

– Прогнози з внутрішнього звіту прогнозують близько 200 тис. нових випадків кожен день до кінця місяця, – йдеться у повідомленні.

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Також смертність у світі очікують до 3 тисяч на добу до кінця травня.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у США від коронавірусу може померти до 100 тис. осіб.

Джерело: NYT

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