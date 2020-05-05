Перший хворий на коронавірус міг бути в Європі ще у минулому році. 27 грудня 2019 року до однієї з французьких лікарень госпіталізували пацієнта з пневмонією, але нещодавній аналіз його мазка дав позитивний результат на Covid-19.

43-річного чоловіка привезли із Бобіньї до однієї з лікарень під Парижем. Він мав усі симптоми коронавірусу – підвищена температура, сухий кашель та ускладнене дихання. Лікар Ів Коен, який його оглядав, підтверджує такі симптоми у свого пацієнта та позитивний результат на коронавірус. Саме він і вирішив провести аналіз на вірус.

Як з’ясувалося, пацієнт нікуди не виїжджав, але його дружина працювала поблизу аеропорту Шарль де Голь і могла контактувати з туристами з Китаю. До речі, у жінки також підозрюють безсимптомний перебіг коронавірусу.

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До цього вважалося, що коронавірус вперше з’явився у Франції 24 січня, його діагностували у двох людей з Китаю та їхнього близького родича.

Але цей випадок свідчить про те, що вірус потрапив до Європи раніше, що змушує передивитися уявлення про його поширення.

Лікар повідомив про пацієнта до Національної агенції з охорони здоров’я Франції. Деталі дослідження цього випадку оприлюднять у International Journal of Antimicrobial Agents.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 травня 2020 року у Франції зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу.