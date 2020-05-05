Коронавірус в США: робочій групі з Covid-19 заборонили давати свідчення

У Конгресі США Білий дім заборонив членам своєї робочої групи по коронавірусу давати свідчення.

У слуханнях в Конгресі в травні члени цільової групи та ключові депутати не братимуть участі.

– Наразі нам потрібно, щоб всі були на місцях і щоб робота з реагування на коронавірус була в пріоритеті, – йдеться в повідомленні.

До речі, США посідає перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. У країні зафіксували 1 180 634 випадки.

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На другому місці опинилася Іспанія, де захворіли 218 011 осіб. Третю позицію за кількістю випадків займає Італія. Там зафіксували 211 938 випадків Covid-19.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у США від коронавірусу може померти до 100 тис. осіб.