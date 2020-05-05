Не пустив без маски: в США сім’я вбила охоронця магазину

43-річний Келвін Мунерлін був застрелений в потилицю в п’ятницю в магазині Family Dollar у Флінта, штат Мічиган, одному з штатів США, які найбільше постраждали від пандемії.

На нього напали після того, як він сказав донці 45-річного Шармелі Тіга, що вона не може увійти в магазин без державної маски.

Чоловік матері і син звинувачуються в тому, що незабаром після цього вони вирушили в магазин і смертельно напали на Мунерліна.

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Шармелі Тіг був заарештований, але двоє інших підозрюваних залишаються на свободі. Всім трьом пред’явлені звинувачення у вбивстві першого ступеня.

– Смерть Кельвіна Мунерліна безглузда і трагічна, і винних притягнуть до відповідальності в повному обсязі закону, – заявив прокурор округу Джінесі Девід Лейтон.

Вони також звинувачуються в порушенні наказу губернатора, що вимагає носіння маски всередині магазинів, щоб запобігти передачі коронавірусу.

Нагадаємо, в Кенії поліцейський патруль убив 13-річного хлопчика за порушення комендантської години, хоча він просто стояв на балконі свого будинку.