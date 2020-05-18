Коронавірус може вразити Європу другою хвилею пандемії – ВООЗ

Взимку в Європі може наступити друга хвиля пандмії короавірусу, яка у часові збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, – попередив керівник ВООЗ.

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Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

– У Європі настав час для підготовки, а не святкування, навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується, – попередив він.

Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків крнавірусу знижується, це не означає, що пандемія закінчується.

Нагадаємо, учені виявили новий штам коронавірусу, який може бути більш заразним, ніж ті, які поширювалися на початку пандемії.