Джонсон дозволив спортивні заходи у Великій Британії з червня

Влада Великої Британії дозволила проводити спортивні та культурні заходи без глядачів вже з 1 червня.

Про це йдеться у поширеному в понеділок плані щодо ослаблення карантину, який ввели у країні 23 березня через пандемію коронавірусу.

— Будуть дозволені культурні та спортивні заходи за закритими дверима з телевізійною трансляцією, щоб уникнути ризику широкомасштабного соціального контактування, – йдеться у документі.

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Ймовірно, вболівальники зможуть повернуться на трибуни, лише коли винайдуть вакцину від коронавірусу.

Раніше стало відомо, що керівництво АПЛ запланувало відновлення поточного сезону англійської Прем’єр ліги на 12 червня.

Також Факти ICTV писали, що АПЛ планує безкоштовно транслювати матчі у YouTube.