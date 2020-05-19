Станом на 19 травня 2020 року у Росії на коронавірус захворіла 299 941 особа, водночас кількість нових випадків за добу постійно зростає.

18 травня добовий приріст хворих був 8 926 осіб, а 19 травня зафіксували 9 263 нових випадків.

– Найбільше нових випадків виявили у Москві – 3 238, Московській області – 921, Санкт-Петербурзі – 425 і Нижньогородській області – 279, – пишуть в оперативному штабі з боротьби з коронавірусом у РФ.

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За інформацією штабу, за весь період видужало 76 130 осіб, а ось статистику із смертності не повідомляють – у звіті немає інформації про загальну кількість смертей від коронавірусу і за останню добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії за добу зафіксували понад 9 тис. хворих на коронавірус.

Джерело: Росспоживнагляд