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У всіх штатах США запрацювали промислові підприємства

Всі штати почали запускати свою економіку після карантину через коронавірус.

Про це на засіданні під керівництвом президента Дональда Трампа заявив віце-президент США Майк Пенс.

За його словами, американці знову “дихають вільно”.

– Радий повідомити кабінетові міністрів що, за наявною у нас інформацією, усі 50 штатів частково відкривають свою економіку, – сказав віце-президент США.

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Раніше Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину, але врешті віддав це на розсуд влади штатів.

До речі, президент США Дональд Трамп заявив про значне зниження кількості заражених коронавірусом на території країни.

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