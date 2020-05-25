PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Випивали у ресторані: президент Австрії порушив карантин разом із дружиною

Поліція Австрії виявила президента Александера Ван дер Беллена у ресторані в центрі Відня після офіційно дозволеного часу.

Глава держави відпочивав зі своєю дружиною і, як повідомив правоохоронцям, “просто не помітив, як пролетів час”.

Згідно з карантинними обмеженнями, бари та ресторани Австрії можуть працювати не пізніше, ніж до 23 вечора. Відвідувачі можуть залишатися за столиками, однак офіціанти перестають їх обслуговувати.

Читайте: В Австрію вилетів чартер з 200 українськими заробітчанами

У поліції, яка побачила багато напоїв за столиком президента, вирішили, що обслуговування продовжувалося у заборонений час.

За цей інцидент власник ресторану може отримати штраф €30 тис. за порушення карантинних обмежень. А от президент отримав тільки словесне попередження.

Нагадаємо, Австрія готується до відкриття туристичного сезону влітку. Про це повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка