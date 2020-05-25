Поліція Австрії виявила президента Александера Ван дер Беллена у ресторані в центрі Відня після офіційно дозволеного часу.

Глава держави відпочивав зі своєю дружиною і, як повідомив правоохоронцям, “просто не помітив, як пролетів час”.

Згідно з карантинними обмеженнями, бари та ресторани Австрії можуть працювати не пізніше, ніж до 23 вечора. Відвідувачі можуть залишатися за столиками, однак офіціанти перестають їх обслуговувати.

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У поліції, яка побачила багато напоїв за столиком президента, вирішили, що обслуговування продовжувалося у заборонений час.

За цей інцидент власник ресторану може отримати штраф €30 тис. за порушення карантинних обмежень. А от президент отримав тільки словесне попередження.

Нагадаємо, Австрія готується до відкриття туристичного сезону влітку. Про це повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц.