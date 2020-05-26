Через коронавірус: у Джонсона погіршився зір

Після перенесеного коронавірусу у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона погіршився зір.

Вперше за багато років йому довелося одягнути окуляри.

Про це він заявив на брифінгу.

– Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я думаю, що через його ймовірний вплив. Цілком, цілком можливо, що зір може бути проблемою, пов’язаною з коронавірусом, – сказав він.

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Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Згодом його стан погіршився і прем’єра перевели у реанімацію.

12 квітня Джонсона виписали з лікарні, а до роботи у звичайному режимі він повернувся 27 квітня – тобто, через місяць.