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Факти / Світ

Міннеаполіс палає: як смерть Джорджа Флойда переросла у жорстокі протести

Підпали, мародерство та вандалізм – ось у що переросли мітинги через смерть афроамериканця в Міннеаполісі, які розпочалися 26 травня.

Протести, які проходять у Міннеаполісі та сусідньому Сент-Полі, поширилися у багатьох інших великих американських містах у четвер, 28 травня.

Міннеаполіс палає: як смерть Джорджа Флойда переросла у жорстокі протести

Що сталося в Міннеаполісі

Протестувальники вийшли висловити свій гнів після того, як у мережі з’явилося відео, на якому білошкірий поліцейський став коліном на шию афроамериканцю, який лежав у наручниках і не міг чинити серйозних опір. Пізніше затриманий Джордж Флойд помер. Це сталося 25 травня, а вже 26 числа люди вийшли на вулиці.

Міннеаполіс палає: як смерть Джорджа Флойда переросла у жорстокі протести

У четвер, 28 травня, президент США Дональд Трамп доручив “дуже ретельно розглянути” обставини смерті Флойда.

Правоохоронці повідомили, що на поліцейського, який затримував афроамериканця, до цього інциденту вже було подано 18 скарг.

Протестувальники підпалили поліцейську дільницю

Мирний протест переріс у сутички, а у четвер протестувальники підпалили поліцейську станцію в Міннеаполісі. Вони розпилили фарбу на стінах будівлі та намагалися залізти на неї. Увесь персонал було евакуйовано до пожежі.

Національна гвардія Міннесоти направила більше 500 солдатів, щоб зупинити протести у Сент-Полі та Міннеаполісі.

Департамент поліції Нью-Йорка здійснив у четвер понад 40 арештів під час протестів на Юніон-сквер у Манхеттені.

Читайте: Протести в США: в Міннеаполісі оголосили режим НС

Мародерство під час протестів

У мережі з’явилося відео та фотографії, на яких люди грабують магазини у Міннеаполісі.

На кадрах можна побачити перекинуті візки для покупок, порожні полиці, розбиті вікна. Журналісти розповідають, що люди крали телевізори та інші дорогі товари.

Поліція Сент-Пола стверджує, що понад 170 підприємств були пошкоджені або розграбовані під час протестів.

Нагадаємо, Факти ICTV повідомляли про першу жертву протестів у Міннеаполісі, яку важко поранили на вулиці.

Фото: alex281832

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