Міннеаполіс палає: як смерть Джорджа Флойда переросла у жорстокі протести

Підпали, мародерство та вандалізм – ось у що переросли мітинги через смерть афроамериканця в Міннеаполісі, які розпочалися 26 травня.

Протести, які проходять у Міннеаполісі та сусідньому Сент-Полі, поширилися у багатьох інших великих американських містах у четвер, 28 травня.

Що сталося в Міннеаполісі

Протестувальники вийшли висловити свій гнів після того, як у мережі з’явилося відео, на якому білошкірий поліцейський став коліном на шию афроамериканцю, який лежав у наручниках і не міг чинити серйозних опір. Пізніше затриманий Джордж Флойд помер. Це сталося 25 травня, а вже 26 числа люди вийшли на вулиці.

У четвер, 28 травня, президент США Дональд Трамп доручив “дуже ретельно розглянути” обставини смерті Флойда.

Правоохоронці повідомили, що на поліцейського, який затримував афроамериканця, до цього інциденту вже було подано 18 скарг.

Протестувальники підпалили поліцейську дільницю

Мирний протест переріс у сутички, а у четвер протестувальники підпалили поліцейську станцію в Міннеаполісі. Вони розпилили фарбу на стінах будівлі та намагалися залізти на неї. Увесь персонал було евакуйовано до пожежі.

BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor — FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020

Національна гвардія Міннесоти направила більше 500 солдатів, щоб зупинити протести у Сент-Полі та Міннеаполісі.

Департамент поліції Нью-Йорка здійснив у четвер понад 40 арештів під час протестів на Юніон-сквер у Манхеттені.

Читайте: Протести в США: в Міннеаполісі оголосили режим НС

Мародерство під час протестів

У мережі з’явилося відео та фотографії, на яких люди грабують магазини у Міннеаполісі.

На кадрах можна побачити перекинуті візки для покупок, порожні полиці, розбиті вікна. Журналісти розповідають, що люди крали телевізори та інші дорогі товари.

Target is getting cleaned out pic.twitter.com/0OGSHY132k — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 27, 2020

The inside of the Target is smoky; people are trying to break into the cash registers. Alarm is blaring pic.twitter.com/qfd97sfNTr — Ricardo Lopez (@rljourno) May 28, 2020

Поліція Сент-Пола стверджує, що понад 170 підприємств були пошкоджені або розграбовані під час протестів.

Нагадаємо, Факти ICTV повідомляли про першу жертву протестів у Міннеаполісі, яку важко поранили на вулиці.

Фото: alex281832