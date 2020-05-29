Через зберігається негоди в районі космодрому на мисі Канаверал третя запасна спроба запуску 31 травня нового американського пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX може також не відбутися.

Такий висновок можна зробити з даних метеопрогнозу ВВС США.

Наразі планується зробити повторну спробу запуску в суботу, 30 травня, о 22.22 за київським часом. Однак погодні умови також лише на 50% сприяють його проведенню.

За останнім прогнозом, в неділю, коли передбачена третя спроба для запуску, погода сприятиме проведенню старту тільки на 60%. Це пов’язано з продовженням в районі космодрому проливними дощами і купчасто-дощовими хмарами.

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За даними американських метеопрогнозів, більш сприятливі умови для проведення запуску з’являться в червні з настанням сухої погоди.

Нагадаємо, спочатку запуск SpaceX планували на середу, 27 травня, однак його скасували за 15 хвилин до старту через негоду.

Це мав бути перший за останні дев’ять років американський пілотований корабель з двома астронавтами на борту.

Запуск здійснюється в рамках контракту між NASA і SpaceХ зі створення корабля і ракети-носія для здійснення комерційних польотів на орбіту.

У березні 2019 року такий корабель здійснив перший успішний випробувальний політ на станцію в безпілотному режимі.