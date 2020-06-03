У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти поліцейського насилля.

Протестуючі використовували гасла американського протестного руху, щоб закликати до справедливості щодо Адама Траоре, чия смерть чотири роки тому була згуртованою причиною проти жорстокості поліції у Франції.

Деякі протестувальники палили сміттєві баки, велосипеди і скутери, щоб встановити на вулицях палаючі барикади.

Поліція заборонила демонстрацію, пославшись на заборону зборів більше 10 осіб у період пандемії.

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Незважаючи на заборону масових заходів через пандемію коронавірусу, в демонстрації взяли участь понад 20 тис. осіб.

Учасники мітингу проводять прямі паралелі з протестами в США через загибель Джорджа Флойда.

Багато присутніх тримали у руках таблички з написом Black lives matter (Життя чорних важливе), а також з фразою Я не можу дихати, яку повторював Флойд перед смертю.

Що сталося у 2016 році

24-річного афроамериканця Адама Траоре затримали в будинку, де він ховався після того, як поліція переслідувала його 15 хвилин.

Один з трьох офіцерів сказав слідчим, що вони скували Траоре своєю загальною вагою.

Траоре знепритомнів у машині і помер у сусідній поліцейській дільниці. На ньому все ще були надіті наручники, коли приїхали медики.

Днями французькі медичні експерти реабілітували трьох поліцейських, заявивши, що Траоре не помер від позиційної задухи, тим самим викресливши поліцейських, які прикували його до землі, як причину смерті.