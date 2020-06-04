За вбивство Джорджа Флойда поліцейський може сісти на 40 років

Екс-поліцейському Дереку Шовіну, який задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннесоті, можуть дати 40 років в’язниці.

До цього йому пред’являли звинувачення у вбивстві третього ступеня.

Однак тепер Шовіну посилили звинувачення і перекваліфікували статтю на вбивство другого ступеня. Згідно із законом штату, екс-поліцейський може отримати 40 років тюремного ув’язнення.

Поліцейським, які під час вбивства перебували з Шовіном, також пред’явили звинувачення. Трьом колегам закидають пособництво злочину, оскільки вони бачили, що відбувається, але не зупинили вбивцю. Більше того, двоє з них допомагали Шовіну тримати Флойда.

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Також їх звинувачують у підбурюванні до скоєння вбивства.

Поліцейські були звільнені, але поки знаходяться на волі. Влада обіцяє заарештувати їх протягом доби.

25 травня в штаті Міннесота Дерек Шовін задушив афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання. Поліцейський поставив коліно на шию чоловікові і притискав його, не зважаючи на прохання відпустити, оскільки він не міг дихати. Пізніше Флойд втратив свідомість і був госпіталізований. У лікарні чоловік помер.

Судмедекспертиза визнала, що смерть Джорджа Флойда настала в результаті удушення.

Через смерть афроамериканця в США почалися масові протести. Їх підтримали ряд знаменитостей. Зокрема, Аріана Гранде, Емілі Ратаковскі, Леброн Джеймс, Леді Гага, Володимир Кличко та багато інших.

Протести переросли в підпали, мародерство і вандалізм. Люди громлять магазини і палять машини.

1 червня президент США Дональд Трамп звернувся до американців з вимогою зупинити акти насильства і ввів війська для контролю вулиць.

Протести проходять не лише в США. 3 червня в Парижі 20 тис. осіб вийшли на акцію протесту проти поліцейського насильства.

Також 2 червня в мережі був запущений флешмоб Blackout Tuesday з підтримкою кампанії проти дискримінації за кольором шкіри. У соцмережах почали постити чорний квадрат із закликами зменшити рівень расизму.