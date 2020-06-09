На тлі протестів в США рівень довіри президента країни Дональда Трампа знизився до 38%.

Такий низький рейтинг у президента США був на етапі імпічменту в січні 2019 року.

Останні дані показують, що в порівнянні з результатами опитувань минулого місяця рейтинг Трампа впав на 7 пунктів.

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Президентством Трампа задоволені 38% опитаних американців, проте велика частина – 57%, не задоволені ним.

Тепер Джо Байдена підтримує 55% респондентів, а Трампа – 41%.

Деякі пов’язують таке падіння довіри до Трампу через його реакцію на протести в США проти расизму і поліцейського насильства. Більшість американців назвали дії Трампа більше шкідливими, ніж корисними. 42% респондентів в США розповіли, що для них мають велике значення расові відносини.

Зараз 65% респондентів в США впевнені, що Байден краще впорається з расовими питаннями.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року, однак радник президента США Дональда Трампа не впевнений в тому, що на тлі пандемії коронавірусу президентські вибори відбудуться в намічений термін.