США тестують новий літак для доставки ядерних бомб

У США пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle.

Його оснастили імітаційним ядерним зарядом B61-12 та скинули з висоти понад 7 км.

Бомба перебувала в повітрі 55 секунд над штатом Невада.

F-15E Strike Eagle – американський двомісний багатоцільовий винищувач. Був розроблений у 1980-х роках для завдання авіаударів по високозахищених цілях.

Заряд B61-12 має довжину 4,2 м і важить 375 кг. Потужність його перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті. Ці бомби розробили 50 років тому.

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– Це були вдалі випробування з точки зору дальності. Аналіз даних випробувань триває , – сказав Брайан Едкінс, з компанії Tonopah Test Range.

Такий ядерний заряд отримають стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

Ядерна зброя у світі

На початку червня президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому вказані умови застосування державою ядерної зброї.

Серед умов застосування Росією ядерної зброї:

у відповідь на дані про запуск балістичних ракет в сторону РФ або союзників;

напад на критично важливі об’єкти РФ;

напад із застосуванням звичайної зброї, якщо це загрожує існуванню Росії.

В указі відзначені і військові небезпеки, які можуть перерости в агресію, на яку РФ може відповісти застосуванням ядерної зброї.

Однією з таких небезпек є розміщення на територіях неядерних країн ядерної зброї і ракет.

Джерело: Sandia National Labs