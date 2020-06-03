Це питання здорового глузду: Трамп про запрошення Росії на саміт G7

Президент США Дональд Трамп виступає за запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Вважає, що на G7 вдасться домовитися про ядерний пакт.

– Це не питання того, що він (президент Росії Володимир Путін. – Ред.) зробив, це питання здорового глузду. У нас є G7, його там немає. Половина зустрічі присвячена Росії, а його там немає, – заявив Трамп.

Читайте: Я – найгірше, що траплялося з Росією: Трамп про вибори в США

Президент США розповів про подолання нафтової кризи, як приклад співпраці з Росією.

– Я хочу ядерного пакту, безпечний атом, тому що це найбільша проблема, яка є у світі, – заявив Трамп.

Росію вигнали з Великої сімки у березні 2014 року через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Путін розмахує ”ядерним кийком”

2 червня Володимир Путін підписав указ, в якому вказані умови застосування Росією ядерної зброї.

Серед умов застосування Росією ядерної зброї – у відповідь на дані про запуск балістичних ракет в сторону РФ або союзників.

Також ракети полетят у відповідь на напад на критично важливі об’єкти РФ. Також за напад із застосуванням звичайної зброї, якщо це загрожує існуванню Росії.