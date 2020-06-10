З 15 червня Німеччина скасовує обов’язковий контроль, який діє нині під час в’їзду на територію країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер.

З цієї дати громадяни ЄС зможуть перетинати кордон без додаткового контролю. Однак це ослаблення не діє для громадян Іспанії, які влітають до країни на літаку. Для них заходи будуть продовжені до 21 червня.

Читайте: Німеччина продовжить дозвіл на в’їзд сезонних працівників – терміни

У заяві не йшлося про громадян інших країн, зокрема про українців.

Через поліпшення ситуації з коронавірусом багато країн світу почали послаблювати карантинні заходи і відкривати кордони для іноземців.

Кожна країна ухвалює рішення щодо того, чи варто пускати громадян тієї чи іншої держави. Подібні заяви були зроблені і щодо України.

Так, наприклад, Греція готова пускати українців з 1 липня, але якщо в країні не буде зростати кількість хворих. Туреччина також готова відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.

Джерело: RTL