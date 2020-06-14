У місті Атланта, США, поліцейські смертельно поранили 27-річного афроамериканця Райшарда Брукса під час бійки.

Протестуючі в Атланті вийшли на вулиці, закликаючи до дій після смерті Брукса.

Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 14, 2020

Начальник поліції Еріка Шилдс вже подала у відставку, вона пропрацювала в поліцейському управлінні 20 років.

Причина конфлікту

У п’ятницю ввечері до відділку надійшло повідомлення про чоловіка, який спав у машині на паркувальному майданчику біля кафе, а його авто заважало проїзду.

Поліція з’ясувала, що Брукс був у нетверезому стані і між ними виник конфлікт. Чоловік вихопив у одного з копів електрошокер та направив його на поліцейського. Той у відповідь вистрілив і поранив Райшарда.

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Чоловік помер у місцевій лікарні.

Наслідки смерті Джорджа Флойда

Після смерті Джорджа Флойда в США і в усьому світі пройшли демонстрації. Багато людей у США закликають до реформування поліції.

У Міннеаполісі, де помер Флойд, міська рада в п’ятницю ухвалила постанову про заміну свого поліцейського управління суспільною системою безпеки.

За кілька днів до цього проголосували за розпуск поліцейського управління.