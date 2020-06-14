PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США поліцейський застрелив афроамериканця: начальник поліції подала у відставку

У місті Атланта, США, поліцейські смертельно поранили 27-річного афроамериканця Райшарда Брукса під час бійки.

Протестуючі в Атланті вийшли на вулиці, закликаючи до дій після смерті Брукса.

Начальник поліції Еріка Шилдс вже подала у відставку, вона пропрацювала в поліцейському управлінні 20 років.

Причина конфлікту 

У п’ятницю ввечері до відділку надійшло повідомлення про чоловіка, який спав у машині на паркувальному майданчику біля кафе, а його авто заважало проїзду.

Поліція з’ясувала, що Брукс був у нетверезому стані і між ними виник конфлікт. Чоловік вихопив у одного з копів електрошокер та направив його на поліцейського. Той у відповідь вистрілив і поранив Райшарда.

Читайте: Демонстранти в Лондоні напали на кінну поліцію: є постраждалі

Чоловік помер у місцевій лікарні.

Наслідки смерті Джорджа Флойда 

Після смерті Джорджа Флойда в США і в усьому світі пройшли демонстрації. Багато людей у США закликають до реформування поліції.

У Міннеаполісі, де помер Флойд, міська рада в п’ятницю ухвалила постанову про заміну свого поліцейського управління суспільною системою безпеки.

За кілька днів до цього проголосували за розпуск поліцейського управління.

Джерело: ВВС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка