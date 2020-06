У місті Атланта, США, поліцейські смертельно поранили 27-річного афроамериканця Райшарда Брукса під час бійки.

Протестуючі в Атланті вийшли на вулиці, закликаючи до дій після смерті Брукса.

Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v

