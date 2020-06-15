В Америці чоловік у спеку залишив двох дітей в автомобілі у 30-градусну спеку та пішов спати додому.

Мешканець американського міста Талса у штаті Оклахома Дастін Лі Денніс поїхав до магазину разом з дітьми. Повернувшись додому, він залишив дітей у авто, а сам пішов.

Через декілька годин американець згадав про них, але знайшов уже мертвими.

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31-річний чоловік перебував вдома близько п’яти годин і лише через цей час розпочав пошуки 4-річної доньки Теган та 3-річного сина Райана.

Після того, як Дастін Лі Денніс знайшов дітей у машині, він викликав швидку допомогу, проте врятувати їх не вдалось. Наразі причина смерті ще встановлюється.

Поліцейські висунули чоловікові звинувачення у вбивстві другого ступеня та заарештували. Батьку загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.







У США батько замкнув дітей в машині у 30-градусну спеку і пішов спати – вони померли / 2 фотографии

Смертельні випадки у США

На початку червня у штаті Міссурі 7-річний та 6-річний хлопчики викрали автомобіль у своєї бабусі, аби покататися.

7-річна дитина не впоралася з керуванням та на великій швидкості виїхала на поле, а потім на путівець. Авто підкинуло у повітря, воно врізалося в огорожу, перекинулося, протаранило дерево і загорілося.

Обидва хлопчики загинули на місці подій.

Джерело: Fox23

Фото: Fox23