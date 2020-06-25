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Польщі потрібна підтримка США: Дуда згадав про незаконні дії РФ в Україні

Польський президент Анджей Дуда попросив США гарантувати безпеку Польщі та забезпечити присутність американських військових у країні. Це вбереже Польщу від агресії РФ, від якої уже постраждала Україна.

Про це очільник країни заявив під час прес-конференції з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Він згадав останні випадки агресивної поведінки РФ. Зокрема, у цьому контексті Анджей Дуда назвав анексію Криму та Донбас.

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За його словами, якщо військові США будуть присутні у Польщі, то це не дозволить РФ чинити незаконні дії.

Водночас Дональд Трамп підкреслив, що готовий до укладання угоди між Польщею та США у сфері оборони, а також згадав декларації у сфері безпеки, які країни укладали у 2019 році.

Також Трамп озвучив перспективи співпраці з РФ, зокрема у продовженні дії договору про контроль над ядерною зброєю СНО-ІІІ між США та РФ. Його дія закінчується у лютому 2021 року. За словами президента США, перспективи його пролонгації гарні, адже країни зацікавлені у цьому.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що президент США використовував Україну для досягнення своїх політичних цілей.

Так, він вимагав від України розслідування у справі Байдена та намагався тиснути на українську владу.

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