У Білорусі арештували кандидата в президенти і його сина

У Білорусі затримали кандидата в президенти Віктора Бабарика та його сина Едуарда. Їм пред’явили звинувачення і відправили до слідчого ізолятора.

У штабі Бабарика заявили, що не можуть розповісти, за що затримали політиків.

Кандидат категорично не згоден з пред’явленим обвинуваченням. Арешт оскаржать.

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– Статтю, за якою обвинувачення пред’явлено, я не можу назвати в межах підписки про нерозголошення матеріалів справи, – уточнив його адвокат Дмитро Лаєвський.

Він також зазначив, що Бабарико перебуває у слідчому ізоляторі.

Суперник президента Олександра Лукашенка

Віктор Бабарика вважається головним суперником чинного президента Олександра Лукашенко.

18 червня комітет держконтролю Білорусі затримав кандидата і назвав його керівником протиправної діяльності. Також затримані 15 працівників Белгазпромбанку, які нібито є членами групи Бабарика.

Банк він очолював до висування у президенти.

Вибори у Білорусі

19 червня два кандидати у президенти Білорусі знялися з виборів.

Лідер руху За свободу Юрій Губаревич заявив, що від початку виборчої кампанії в країні зростали репресії.

Другий кандидат, Олександр Таболіч, заявив, що його група не набрала 100 тис. підписів, які необхідні для висування на посаду.

Вибори у Білорусі призначені на 9 серпня.

Джерело: Віктор Бабарика