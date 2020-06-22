У Білорусі арештували кандидата в президенти і його сина

У Білорусі затримали кандидата в президенти Віктора Бабарика та його сина Едуарда. Їм пред’явили звинувачення і відправили до слідчого ізолятора.
У штабі Бабарика заявили, що не можуть розповісти, за що затримали політиків.
Кандидат категорично не згоден з пред’явленим обвинуваченням. Арешт оскаржать.
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– Статтю, за якою обвинувачення пред’явлено, я не можу назвати в межах підписки про нерозголошення матеріалів справи, – уточнив його адвокат Дмитро Лаєвський.
Він також зазначив, що Бабарико перебуває у слідчому ізоляторі.
Суперник президента Олександра Лукашенка
Віктор Бабарика вважається головним суперником чинного президента Олександра Лукашенко.
18 червня комітет держконтролю Білорусі затримав кандидата і назвав його керівником протиправної діяльності. Також затримані 15 працівників Белгазпромбанку, які нібито є членами групи Бабарика.
Банк він очолював до висування у президенти.
Вибори у Білорусі
19 червня два кандидати у президенти Білорусі знялися з виборів.
Лідер руху За свободу Юрій Губаревич заявив, що від початку виборчої кампанії в країні зростали репресії.
Другий кандидат, Олександр Таболіч, заявив, що його група не набрала 100 тис. підписів, які необхідні для висування на посаду.
Вибори у Білорусі призначені на 9 серпня.
Джерело: Віктор Бабарика