Президентські вибори у Польщі – хто пройшов у другий тур

Екзитпол опублікував результати першого туру президентських виборів у Польщі. Так, до другого туру пройшли чинний президент країни Анджей Дуда та опозиціонер Рафал Тжасковський.

Явка на вибори склала рекордні 62,9%.

За результатами екзитполу Дуда отримав 41,8% голосів, а Тжасковський — 30,4%.

Другий тур президентських перегонів призначений на 12 липня.

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– З такими результатами можна йти боротися за Польщу, – заявив головний опозиційний кандидат від Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тжасковський.

Анджей Дуда, зы свобого боку, зазначив, що зараз за нього віддали більше голосів, ніж п’ять років тому.

Вибори президента Польщі

Голосування за президента країни проходило 28 червня із 7.00 до 21.00 за місцевим часом.

Вибори проходили в умовах пандемії коронавірусу, тому виборці були зобов’язані приходити у масках, але під час підтвердження особи її просили ненадовго зняти. Частині виборців із найбільш уражених районів дозволили голосувати поштою.