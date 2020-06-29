PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Президентські вибори у Польщі – хто пройшов у другий тур

Екзитпол опублікував результати першого туру президентських виборів у Польщі. Так, до другого туру пройшли чинний президент країни Анджей Дуда та опозиціонер Рафал Тжасковський.

Явка на вибори склала рекордні 62,9%.

За результатами екзитполу Дуда отримав 41,8% голосів, а Тжасковський — 30,4%.

Другий тур президентських перегонів призначений на 12 липня.

Читайте: Вибори президента Польщі: на виборчій дільниці померла людина

– З такими результатами можна йти боротися за Польщу, – заявив головний опозиційний кандидат від Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тжасковський.

Анджей Дуда, зы свобого боку, зазначив, що зараз за нього віддали більше голосів, ніж п’ять років тому.

Вибори президента Польщі

Голосування за президента країни проходило 28 червня із 7.00 до 21.00 за місцевим часом.

Вибори проходили в умовах пандемії коронавірусу, тому виборці були зобов’язані приходити у масках, але під час підтвердження особи її просили ненадовго зняти. Частині виборців із найбільш уражених районів дозволили голосувати поштою.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка