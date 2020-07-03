Лукашенко заявив, що українці заздрять білорусам

Українці заздрять білорусам, тому що вони живуть в безпечній країні.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час урочистих зборів, присвячених Дню незалежності країни.

– Ми уникли війн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці, – сказав він.

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Також Лукашенко згадав про майбутні вибори. Він заявив, що вже “наївся цієї президентської долі”.

– Я в цій президентській кампанії не тому, що, вчепившись, тримаюся за це крісло посинілими пальцями, – сказав він.

Він закликав не голосувати за нього з жалю.

– Лукашенки приходять і йдуть, будуть інші. Він не вічний, а життя на цьому клаптику землі має тривати, – сказав він.

Коронавірус в Білорусі

2 червня Лукашенко заявив, що Білорусь фактично перемогла коронавірус. На його думку, система охорони здоров’я країни вистояла.

Він вважає, що Білорусь у боротьбі з пандемією проявила політичну розсудливість і народну мудрість.

Джерело: офіційний сайт президента Білорусі

Фото: офіційний сайт президента Білорусі