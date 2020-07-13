У американського актора Джона Траволти померла дружина від раку грудей. Келлі Престон пішла з життя у віці 57 років.

У своєму Instagram голлівудський актор написав, що його дружина вела дворічну боротьбу проти хвороби, але програла її. Офіційно Келлі Престон та Джон Траволта не повідомляли про початок боротьби з раком.

Читайте: Помер актор з фільму Зловісні мерці Ден Хікс

– Моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну битву з раком молочної залози. Вона мужньо боролася. Ми з моєю сім’єю назавжди будемо вдячні її лікарям та медсестрам, які допомагали, а також багатьом друзям та близьким, які були поруч з нею, – написав Джон Траволта.

Помер Карл Райнер

Наприкінці червня помер Карл Райнер – американський комедійний артист, актор, режисер, продюсер, письменник та співак у віці 98 років.

За словами лікарів, смерть спричинили природні причини та вік.