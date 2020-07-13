У американського актора Джона Траволти померла дружина від раку грудей. Келлі Престон пішла з життя у віці 57 років.
У своєму Instagram голлівудський актор написав, що його дружина вела дворічну боротьбу проти хвороби, але програла її. Офіційно Келлі Престон та Джон Траволта не повідомляли про початок боротьби з раком.
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– Моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну битву з раком молочної залози. Вона мужньо боролася. Ми з моєю сім’єю назавжди будемо вдячні її лікарям та медсестрам, які допомагали, а також багатьом друзям та близьким, які були поруч з нею, – написав Джон Траволта.
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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT
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