Авіакатастрофа МН17: Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти РФ

Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збитий над Донбасом літак рейсу МН17.
Позов зареєстрували під номер 28525/20.
У документі йдеться, що за даними уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана РФ.
Читайте: Справа MH17: що дізналися під час суду і коли чекати на вердикт
Також Нідерланди стверджують, що уряд Росії несе відповідальність за смерті в порушення ст. 2 (Право на життя), ст. 3 (Заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і ст. 13 (Право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини.
Авіакатастрофа МН17
Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованих Донбасом 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб, 196 з яких громадяни Нідерландів.
10 липня 2020 року стало відомо, що Нідерланди направляють позов до Європейського суду з прав людини проти РФ.
Джерело: Європейський суд з прав людини