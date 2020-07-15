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Авіакатастрофа МН17: Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти РФ

Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

Позов зареєстрували під номер 28525/20.

У документі йдеться, що за даними уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана РФ.

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Також Нідерланди стверджують, що уряд Росії несе відповідальність за смерті в порушення ст. 2 (Право на життя), ст. 3 (Заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і ст. 13 (Право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини.

Авіакатастрофа МН17

Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованих Донбасом 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб, 196 з яких громадяни Нідерландів.

10 липня 2020 року стало відомо, що Нідерланди направляють позов до Європейського суду з прав людини проти РФ.

Джерело: Європейський суд з прав людини 

Фото: Dreamstime

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