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США не скасують візи іноземним студентам через переведення на онлайн-навчання

Адміністрація Дональда Трампа скасувала своє рішення про позбавлення віз студентів, яких через карантин переведуть на онлайн-навчання.

Ініціативу відхилили після того, як Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут подали судовий позов.

Також до суду звернулися генеральні прокурори щонайменше 18 штатів, зокрема Массачусетс і Каліфорнія.

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В результаті сторони прийшли до угоди і було вирішено скасувати вимогу і дозволити іноземцям вчитися онлайн.

Скасування віз

6 липня вийшло розпорядження Імміграційної і митної поліції, відповідно до якого іноземні студенти повинні були покинути країну, якщо їх заняття в осінньому семестрі проходитимуть в онлайн-форматі.

Джерело: NYT

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