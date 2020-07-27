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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здешевшав: курс валют на 27 липня

27 липня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 грн за долар, що на 13 копійок менше в порівнянні з попереднім банківським днем.

За даними Нацбанку, курс євро впав на 1 копійку і склав 32,22 грн. Курс вище був лише 14 січня 2019 року, тоді він становив 32,47 грн за євро.

Курс валют в Україні на 27.07:

  • $ 1 – 27,75 грн;
  • € 1 – 32,22 грн;
  • 1 польський злотий – 7,30 грн;
  • 10 російських рублів – 3,86 грн.

Читайте: Коли буде 30 грн/$: прогноз курсу долара до осені

Курс валют в Україні

У країні зараз відзначається нестабільна ситуація з курсом валют. За прогнозами експертів, панікувати зараз не варто, і немає необхідності скуповувати всю валюту.

Фахівці пояснюють такі зміни тим, що змінилося керівництво Нацбанку. Також це пов’язано з тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.

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