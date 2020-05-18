На Гаваях заарештували американця через пляжні фото в Instagram

На Гаваях заарештували 23-річного туриста з Нью-Йорку після того, як він замість дотримання карантину опублікував серію пляжних світлин Instagram.

Зазначається, що хлопець порушив обов’язковий 14-денний карантин, запроваджений на острові через пандемію Covid-19.

Судячи з профілю в Instagram, турист багато користувався громадським транспортом, де міг заразитися небезпечним вірусом або заразити інших.

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За повідомленням поліції, хлопець засмагав на пляжі і гуляв нічною набережною, а також похвалився своєю дошкою для серфінгу.

Нагадаємо, 17 травня губернатор Пуерто-Рико оголосив про референдум щодо приєднання острова до США, який відбудеться на початку листопада.