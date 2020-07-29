У США сталася масштабна залізнична аварія – перші фото

В американському місті Темпа, штат Арізона, 29 липня сталася масштабна залізнична аварія, внаслідок чого було частково зруйновано міст.
Вантажний поїзд зійшов з рейок та загорівся: до ліквідації наслідків пожежі залучено десятки рятувальників.
Вагони поїзду, які злетіли із залізничного мосту, опинилися на проїжджій частині та частково у парку.
Постраждалих серед членів екіпажу поїзда немає, але рятувальні служби попередили, що їдкий чорний дим від вогню може бути небезпечним.
За словами поліції, оголошено другу ступінь пожежної небезпеки.
У залізничному відомстві міста заявили, що після завершення ремонтних робіт перетин мосту вантажними поїздами буде заборонено.
Що конкретно перевозили в цистернах потягу, поки невідомо.
Джерело: Fox News
Фото: Tempe Police, Chief Moir