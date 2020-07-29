У США сталася масштабна залізнична аварія – перші фото

В американському місті Темпа, штат Арізона, 29 липня сталася масштабна залізнична аварія, внаслідок чого було частково зруйновано міст.

Вантажний поїзд зійшов з рейок та загорівся: до ліквідації наслідків пожежі залучено десятки рятувальників.

Вагони поїзду, які злетіли із залізничного мосту, опинилися на проїжджій частині та частково у парку.











Міст розвалюється, дорога в диму: у США поїзд зійшов із рейок і загорівся / 3 фотографии

Постраждалих серед членів екіпажу поїзда немає, але рятувальні служби попередили, що їдкий чорний дим від вогню може бути небезпечним.

За словами поліції, оголошено другу ступінь пожежної небезпеки.

У залізничному відомстві міста заявили, що після завершення ремонтних робіт перетин мосту вантажними поїздами буде заборонено.

Що конкретно перевозили в цистернах потягу, поки невідомо.

Джерело: Fox News

Фото: Tempe Police, Chief Moir